В Кыштыме туристы смогут попасть на экскурсию по старинному заводу Демидова

Темница, чугунный фонтан и плотина — одни из самых интересных точек маршрута

В Кыштыме Челябинской области представили экскурсионный маршрут «Старый новый завод» по чугунолитейному заводу, ныне АО «Кыштымское машиностроительное объединение». Теперь по выходным все желающие смогут побывать на территории предприятия, возведенного в XVIII веке Никитой Демидовым, в том числе в темнице, увидеть красивый старинный фонтан и многое другое, передает пресс-служба Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Одними из первых по маршруту прошли туроператоры и региональные журналисты. Начинается он с чугунного фонтана середины XIX века. Его отреставрировали и перенесли прямо к проходной завода, где он стоял изначально.

«Благодаря уникальной инженерной системе — без насосов, а просто за счет разницы высот в 13 метров — вода в фонтан подавалась прямо из городского пруда. Жители Кыштыма не только любовались чугунным литьем и красивыми фонарями, но и приходили к фонтану за водой», — рассказали в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области.

Затем гостей завели на территорию завода. Сначала показали плотину, с возведения которой когда-то и начался завод и город, а затем отвели в темницу — холодный и сырой подвал, где «кыштымский зверь» Григорий Зотов пытал своих рабочих за любое неповиновение. Известно, что во время официального расследования графа Строганова на дне заводского пруда, который слили, обнаружили десятки тел.

В ближайшем будущем подвал может стать еще более интересным и пугающим, поскольку Северный флигель, где находятся темницы, относится к ансамблю Белого дома, который ждет реставрация.

Во время экскурсии гостям также показали старинную заводскую проходную и газогенераторную станцию 1901 года постройки.

Записаться на экскурсию «Старый новый завод» можно по телефону +7 (35151) 5-52-83 или на странице Центра развития туризма Кыштыма в социальной сети «ВКонтакте».

Создание экскурсионного маршрута стало возможным благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив, который Центр развития туризма Кыштыма выиграл в сентябре 2021 года в размере 466 тысяч рублей. Грантополучатель добавил еще 158 тысяч рублей.