В Кыштыме студенты изготовили 13 печек-буржуек для бойцов СВО

Ребята поддержали инициативу опытных сварщиков и волонтеров

В Кыштыме студенты филиала Южно-Уральского государственного колледжа присоединились к инициативе по изготовлению печей-буржуек для бойцов СВО. Второкурсники под руководством мастера производственного обучения изготовили 13 буржуек из пустых газовых баллонов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Включились в работу и сотрудники местной теплоснабжающей организации: они создали не менее 10 печей для защитников Родины.

Всего на передовую отправится около 60 таких печей.

«Все ребята молодцы, после работы каждый день приходили делать буржуйки»,— поделился опытный сварщик Вячеслав Карташов.

Печки-буржуйки из пустых газовых баллонов неравнодушные кыштымцы вместе с командой опытных сварщиков создают уже несколько лет подряд. Их регулярно отправляют на передовую вместе с другим гуманитарным грузом.