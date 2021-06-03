В Кыштыме строится дом для переселенцев из ветхого жилья

К концу года в новые квартиры переедут 86 семей

В Кыштыме началось строительство пятиэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилья. Стартовали работы по закладке фундамента. Дом будет построен до конца года, из аварийного фонда в новые квартиры переедут 86 семей.

«В 2020 году в Кыштыме приступили к переселению района Коноплянки. Расселение домов проводится в рамках областной адресной программы „Переселение в 2019—2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области“ национального проекта „Жилье и городская среда“. Только в прошлом году в новостройки переселено 96 кыштымских семей. Следующие на очереди дома на ул. Нязепетровской, 3, 5, 9 и 18, на ул. Металлистов, 21, на ул. Дёмина, 9а и ТНПГ Акуля, 3», — пояснили в администрации городского округа.

Также в городе до конца года планируется заложить фундамент первой новостройки в микрорайоне Коноплянка. Всего с 2010 по 2020 год из ветхого жилья в Кыштымском городском округе переселено 332 семьи, расселено 34 аварийных дома, отметили в администрации.