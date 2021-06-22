В Кыштыме сотрудникам МУПов предоставляют выходной после прививки от ковида

Для этого нужно предоставить справку из медучреждения о вакцинации

В Кыштыме сотрудникам муниципальных учреждений и предприятий начали предоставлять дополнительный нерабочий день после вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба городского округа. Соответствующее постановление подписала глава Людмила Шеболаева после предложения Алексея Текслера на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции.

Действие постановления распространяется на сотрудников муниципальных учреждений и предприятий Кыштымского округа, а также отраслевых органов администрации.

«Руководителям предписано предоставлять сотрудникам оплачиваемый один дополнительный нерабочий день с сохранением места работы (должности) и заработной платы после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции, при наличии справки из медицинского учреждения», — прокомментировали в администрации округа.

На частных предприятиях и в организациях решение о предоставлении дополнительного нерабочего дня после вакцинации принимает работодатель.

Напомним, предложение о выходном дне внёс губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Южноуральцы смогут взять по выходному дню после каждого этапа вакцинации. Более 20 предприятий региона поддержали инициативу о введении выходного дня.

Всего в Кыштыме привито более 4 800 человек. Прививку можно сделать в городской больнице, прививочный кабинет перешёл в режим шестидневной рабочей недели. С мая в Кыштымском городском округе работают передвижные пункты вакцинации.