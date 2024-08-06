В Кыштыме состоится традиционная ярмарка «На рудниках»

Все собранные средства пойдут на возведение часовни Архангела Михаила

В Кыштыме, в поселке Слюдорудник, с 10 по 11 августа состоится традиционная ярмарка «На рудниках». Все вырученные на ярмарке средства вновь пойдут на возведение часовни Архангела Михаила, которую уже не первый год строят в поселке.



«В этом году программу мероприятия дополнили музыкой, походным квестом и забегом в гору. Кроме того, планируются мастер-классы по мыловарению, поделкам из бересты, рисованию кофе, изготовлению магнита с использованием стабилизированного мха»,— комментирует организатор ярмарки Анна Устинова.

Из разных городов на нее соберутся ремесленники, лекторы, актеры, дизайнеры, художники, артисты и другие творческие люди.