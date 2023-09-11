В Кыштыме школьникам случайно раздали просроченное молоко

Виновного сотрудника школы накажут

В Кыштыме в школе № 3 ученики начальных классов получили в столовой просроченное молоко. О неприятной ситуации в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» сообщили родители. После публичной жалобы мам ситуацию изучили и пришли к выводу, что это была ошибка поставщика.

В Челябинской области каждая школа самостоятельно объявляет аукцион и заключает договор на поставку школьного молока.

«Школа № 3 закупила 2 600 штук коробок молока со сроком хранения до ноября. Однако в партии оказалось 34 коробки со сроком годности до конца августа. Мы благодарим родителей за бдительность и приносим свои извинения», — говорит начальник управления по делам образования Кыштымского городского округа Светлана Попинако.

Просроченное молоко уже изъяли. А сотрудника школы, который недоглядел за сроком годности на коробках, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Между тем прокуратура Челябинска помогла мальчику-инвалиду поступить в 10-й класс.