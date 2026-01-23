В Кыштыме приставы нашли должницу в квартире сожителя за холодильником

Мать шестерых детей задолжала более миллиона рублей алиментов

В Кыштыме судебные приставы обнаружили должницу за холодильником в квартире ее сожителя. У 40-летней многодетной матери задолженность по алиментам превышает миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Мать шестерых детей неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Прошлой осенью женщину объявили в розыск, чтобы отправить на полгода в СИЗО.

Приставы вышли на адрес ее сожителя, который также является злостным алиментщиком. Во время осмотра кухни пристав услышал шорох за холодильником и нашел там должницу.

Пара устроила эмоциональную сцену с объятиями и клятвами в любви. Однако приставы разлучили влюбленных и передали должницу полиции. На ее сожителя составили протокол за воспрепятствование работе судебных приставов, так как он отрицал, что дама находится в его квартире. Мужчина заявил, что отправится на СВО, чтобы заработать и погасить алиментные долги своей избранницы, и уже начал готовиться к отправке в часть.