В Кыштыме после прямой линии с губернатором купили машину для службы социального такси

Авто приобрели по поручению Алексея Текслера

Во время прямой линии с губернатором Челябинской области к Алексею Текслеру обратился водитель комплексного центра социального обслуживания населения Кыштыма Сергей Ваганов с просьбой обновить автопарк. По поручению главы региона в службе социального такси появился новый автомобиль отечественного производства, рассказали в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

Машина будет работать в службе социального такси для кыштымцев пожилого возраста и инвалидов.

«Это большое событие. Не ожидали, что так быстро он к нам приедет. Теперь поездки для кыштымцев станут более комфортными. Также машина будет использоваться в работе отделения помощи семье и детям», — прокомментировал директор комплексного центра Андрей Карипов.

Напомним, власти Кыштыма на 15% поднимут оклады учителей, которые трудятся в школах города. Это ответный шаг на жалобу педагогов, которая в декабре прозвучала на горячей линии губернатора области Алексея Текслера.