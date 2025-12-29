В Кыштыме после отключения осталось восстановить газоснабжение 30 частных домов

После этого слесари займутся плитами в многоквартирниках

В Кыштымском городском округе продолжаются работы по полному восстановлению газоснабжения после аварии, сообщает министерство ЖКХ Челябинской области. По состоянию на 21:00 29 декабря проблемы с подключением остаются примерно в 30 частных домовладениях.

Для ускорения процесса к работам привлечены дополнительные силы — семь новых бригад общей численностью 18 человек. Плановый период полного восстановления подачи газа в оставшиеся дома оценивается в шесть часов. Все заявки от жителей находятся в работе, аварийные службы проводят подомовой обход.

При этом в многоквартирных домах газ для использования на кухнях будет перезапущен позже. Эти работы начнутся только после полного подключения частного сектора, что является приоритетной задачей для обеспечения отопления. Затем сотрудники «Газпром газораспределение Челябинск» совместно с управляющими компаниями осмотрят внутридомовые системы.

Администрация города готова предоставить жителям временные отопительные приборы на период восстановительных работ. Оперативный штаб будет работать до полной нормализации ситуации.

Напомним, авария на газораспределительной станции «Кыштым» произошла вечером 28 декабря. Из-за отключения газа временно остались без отопления более 200 многоквартирных домов, дома частного сектора и социальные учреждения. Котельные были запущены в течение ночи, и их работа в настоящее время соответствует нормативным показателям.