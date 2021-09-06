В Кыштыме после масштабной реконструкции откроют главный городской парк

Теперь там есть скейт-парк, амфитеатр и красивая набережная

В Челябинской области к открытию готовится один из главных парков отдыха в Кыштыме. Там уже проложены новые дорожки, высажены кустарники, построен амфитеатр для уличных мероприятий, скейт-парк и яркие детские площадки. В следующем году установят колесо обозрения и еще несколько малых архитектурных форм. Обновление парка стартовало в 2019 году.

Фото: газета «Кыштымский рабочий»

Реконструкция парка им. Пушкина стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Попутно кыштымская администрация создала проект «Прошлое — в настоящем и будущем». Туристическая инициатива предполагает восстановление объектов, которые можно зашить в нитку пешеходного маршрута по Кыштыму. И парк им. Пушкина является одним из ключевых объектов этого маршрута.

Проект вышел в финал Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Таким образом, на ремонт и обновление парка им. Пушкина выделили 39 млн. рублей.