В Кыштыме переподключили треть домов, оставшихся без газа из‑за аварии

Все котельные города вышли на штатную работу

Все котельные Кыштыма работают в соответствии с нормативными показателями, ведется перезапуск газоснабжения в частном секторе; по состоянию на 10 часов утра переподключено более трети домов, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги заседания городской комиссии по ЧС.

«Для повышения уровня безопасности предприняты дополнительные меры по стабильной работе системы электроснабжения, восстановлению подачи тепла, горячей воды и газа жителям. Число специалистов, осуществляющих подомовой обход, увеличено до 80 человек. Также налажено сотрудничество с управляющими организациями — для осмотра подъездов по стоякам и обеспечения дальнейшего ввода газа отрабатывается схема и порядок подключения домов», — говорится в сообщении.

По вопросам локального отсутствия отопления или газа жители могут обратиться в ЕДДС Кыштыма по телефону 8 (351-51) 4-11-12 или в филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» по телефонам 04, 8 (351-51) 4-48-33.

Напомним, ночью из-за аварийного отключения на газораспределительной станции «Кыштым» прекратилась подача топлива в городские котельные. В результате без тепла остались более 200 многоквартирных домов, частный сектор и несколько соцучреждений.