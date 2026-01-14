В Кыштыме отменили занятия в школах 15 января из-за аномальных морозов

Дома остаются ученики с 1 по 11 класс обеих смен

Занятия в школах Кыштымского городского округа отменены на 15 января для всех классов. Решение принято городской администрацией по рекомендации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в связи с аномальным понижением температуры.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 января и в течение дня столбики термометров в округе могут опуститься до −40 градусов. В таких условиях нахождение детей на улице по пути в школу представляет риск для их здоровья.

«Занятия в школах Кыштымского городского округа 15 января в первую и вторую смены отменены с 1 по 11 классы включительно», — сообщили в администрации.