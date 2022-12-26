В Кыштыме открыли Центр сосудистой хирургии за 75 миллионов рублей

Учреждение обслуживает людей с острым коронарным синдромом

На базе кыштымской больницы им. А. П. Силаева появился региональный сосудистый центр. Он обслуживает в общей сложности более 90 тысяч взрослого населения Кыштыма, Верхнего Уфалея, Каслинского и Нязепетровского районов, сообщили в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа.

В новом Центре сосудистой хирургии — два отделения. Первое — кардиологическое на 25 мест. Второе — отделение рентгенохирургических методов лечения и диагностики. На организацию центра ушло 75 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Помощь пациентам оказывают круглосуточно и здесь же проводят как плановые, так и экстренные операции. Хирургическое вмешательство — бережное: общий наркоз и разрезы не нужны. Все манипуляции проводятся через прокол чуть выше лучезапястного сустава. За полтора месяца работы центра специалисты провели 46 плановых коронарографий, 61 экстренную коронарографию пациентам с острым коронарным синдромом.

«Если раньше наша маршрутизация занимала до больницы областного центра порядка двух часов, то сейчас доступность выросла в разы: пациенты доставляются сразу к нам. Это сократило время оказания помощи в два, а для некоторых отдаленных районов и в три раза», — пояснил руководитель Центра сосудистой хирургии Гарик Асатрян.