В Кыштыме открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

Медучреждение будет принимать пациентов из нескольких городов региона

Центр амбулаторной онкологической помощи, куда будут направлять пациентов с подозрением на онкологию, открыли в Кыштыме, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«В Центре будет проводиться полный осмотр всех пациентов, у которых есть подозрение на онкологическое заболевание, либо диагноз уже установлен. Здесь же в дневном стационаре пациенты будут получать противоопухолевую терапию», — говорит и. о. главного врача городской больницы Кыштыма Гарик Асатрян.

Минздрав Челябинской области выделил для капитального ремонта Центра около 34 млн рублей. В Центр закуплено современное оборудование, в том числе система ультразвуковой визуализации, видеоколоноскоп, рентгеновский цифровой аппарат, цистоскоп, ректоскоп с набором инструментов.

В кыштымский центр будут направлять пациентов из самого Кыштыма, а также Озерска, Снежинска, Нязепетровска, Верхнего Уфалея, Каслей.