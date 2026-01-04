В Кыштыме открыли новую лыжную базу модульного типа

Современный комплекс заменил старое здание и уже принял первые соревнования

В Кыштымском округе прошло торжественное открытие новой лыжной базы. Современный модульный комплекс, построенный в рамках инициативного бюджетирования, стал долгожданной заменой устаревшему деревянному зданию с печным отоплением, сообщает пресс-служба правительства региона.





Лыжная база находится в районе Ближней Дачи. На церемонию открытия были Роман Набоков, член исполкома федерации по лыжным гонкам Челябинской области, а также Наталья Соколова, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка мира по биатлону. Новый центр станет домашней ареной для воспитанников этой школы.





«Особенную радость доставляет тот факт, что здесь будут тренироваться наши юные лыжники. Это большой шаг для развития спорта в округе», — подчеркнул глава Кыштымского городского округа Алексей Заикин, поблагодарив директора ДЮСШ Ирину Саломатину за усилия в реализации проекта.

Современное здание рассчитано на одновременное пребывание до 50 человек. В нем оборудованы комфортные раздевалки, комнаты для тренеров, помещение для хранения инвентаря и хозяйственный блок. База также получила 150 тысяч рублей из местного бюджета на новый инвентарь и девять пар лыж от социального партнера.

Уже в день открытия прошли первые старты — «Новогодняя гонка». Трогательным моментом стала церемония передачи эстафетной палочки от ветеранов спорта юным спортсменам.





Планы по развитию территории уже строятся: при поддержке губернатора области ведется подготовка проекта лыжероллерной трассы.

Строительство лыжной базы соответствует задачам государственной программы «Спорт России» и проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».