В Кыштыме организовали подвоз святой воды на дом

Заявки принимают от пожилых и маломобильных горожан

Жители Кыштыма и его ближайших окрестностей, которые не смогут самостоятельно прийти в храм за крещенской святой водой, получат ее с доставкой на дом. Миссию по развозу святыни взяли на себя местные скауты. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал начальник Уральского отдела Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) Геннадий Швейкин.

Нуждающиеся по предварительной заявке смогут получить литровую бутылку агиасмы. Для этих целей сегодня в кыштымском храме Рождества Христова будет освящено 80 литров воды в специальной емкости.

По словам Геннадия Швейкина, эксперимент с подвозом святой воды впервые был проведен год назад.

«Тогда мы доставили примерно 35—40 литров воды. В этом году решили сделать с запасом, учитывая большое количество снега, который затрудняет мобильность людей. Если останется, то ничего страшного — раздадим родственникам», — рассказал он.

Лидер уральских скаутов отметил, что в прошлый раз заявки поступали чаще всего от пожилых людей и инвалидов-колясочников. Последние составляли примерно четверть от всех обратившихся.

«Много было звонков от явно молодых людей, которые просили святую воду для своих родственников. На вопрос „Почему вы сами не придете в храм?“ — отвечали, что они живут в других городах. Мы уж сильно не допытывались и, конечно, никому не отказывали», — добавил Геннадий Швейкин.

Организация российских юных разведчиков является частью скаутского движения России и ведет свою историю с 1909 года. В Челябинской области отряды скаутов действуют в Магнитогорске, Кыштыме и Миассе при православных храмах и станциях юных туристов. ОРЮР активно сотрудничает с РПЦ. В ноябре 2023 года Уральский отдел организации заключил партнерское соглашение с Челябинской митрополией.