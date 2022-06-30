В Кыштыме обустроили новые площадки для сбора мусора

На объекты выделили 1 млн рублей

По нацпроекту «Экология» в Кыштыме обустроили 13 площадок для сбора твердых коммунальных отходов. В пресс-службе администрации городского округа пояснили, что на работы направили 1 млн рублей. Всего в городе действуют 115 мест для сбора мусора.

Всего в Кыштыме за три года установлено 394 евроконтейнера под общий, еще 234 — под раздельный сбор ТКО. Новые площадки появились на улицах Северной, Булдымской, Образцова, Р. Люксембург, Иртяшской, Щорса, а также в поселке Слюдорудник. На эти работы округ получил 1 млн из федерального бюджета по нацпроекту «Экология».

Напомним, жители области нередко сталкиваются с проблемой несанкционированного мусора на действующих площадках. Так, в Копейске жильцы многоквартирных домов устроили «доску позора» перевозчикам отходов, не попадающим под категорию ТБО.