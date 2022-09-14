В Кыштыме назначили нового прокурора

Алексея Ковалева перевели из Варненского района

В Кыштыме назначили нового прокурора сроком на пять лет. Начальником местной прокуратуры, по приказу генерального прокурора РФ, стал старший советник юстиции Алексей Ковалев. С 2018 года он служил в аналогичной должности в Варненского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.



Алексей Ковалев работает в органах с 2002 года. Работал следователем в Тракторозаводском районе Челябинска и более 10 лет прокурором отдела, заместителем начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области.

Ковалев сменил своего предшественника Сергея Волкова, которого по ротации перевели в Озерск.

Напомним, недавно губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с прокуратурой региона.

Ранее в Копейске назначили нового начальника полиции.