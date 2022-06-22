22 июня в Кыштыме на здании дома отдыха «Дальняя дача» установили мемориальную доску в память о работе военного эвакуационного госпиталя № 3880. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления по Челябинской области.
Инициатором установки мемориальной доски выступила руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг.
В период с ноября 1941 по сентябрь 1944 года на территории санатория работал эвакуационный госпиталь, который принимал тяжелораненых бойцов. Здесь работало 250 сотрудников. В стенах дома отдыха одновременно лечили до 700 военнослужащих.
Во время войны на «Дальней Даче» находилась одна из крупнейших госпитальных баз в глубоком тылу, поэтому теперь фасад дома отдыха украшает мраморная памятная плита.