Сегодня, 15 октября, в Кыштыме в торжественной обстановке произошла закладка первого камня в строительство фундамента нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортивный объект общей стоимостью 340 миллионов рублей построит к следующему году Русская медная компания.
Строительство нового спортивного объекта, который появится в микрорайоне Нижнего Кыштыма, рядом с заводом, планируется завершить до конца 2022 года. В нем за основу взят проект, уже реализованный Русской медной компанией в городе Коркино. Это двухэтажное здание, состоящее из спортивного зала и административно-бытовой части.
В ФОКе площадью более 2000 кв. м будут созданы условия для занятий волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. Ежегодно этот объект смогут посещать порядка двухсот тысяч человек. Он удачно впишется в существующую инфраструктуру и завершит архитектурный ансамбль наряду с местным Домом культуры и храмом в центральной части микрорайона.
«У Русской медной компании большой опыт в возведении социально значимых объектов. И — что самое главное, —она делает это качественно и в срок. Уверен, что этот комплекс станет местом притяжения для всех жителей Кыштыма и станет стартовой площадкой для перспективных и одаренных местных спортсменов», — отметил принявший участие в мероприятии министр спорта Челябинской области Максим Соколов.
На строительную площадку, где вот-вот закипит работа, пригласили школьников и спортсменов. В закладке первого камня в фундамент будущего здания принял участие и глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. В своем приветственном слове она поблагодарила руководство РМК за то, что компания выступила инициатором строительства важного спортивного объекта для жителей округа.
«Мы сегодня присутствуем при рождении нового объекта, точки притяжения, и это очень важно для всех жителей города, особенно для Нижнего Кыштыма. Хочу выразить слова искренней признательности и благодарности Русской медной компании. В июле была только выбрана площадка для строительства, а сегодня мы уже закладываем первый камень», — рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Александровна.
Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отметила, что строительство нового ФОКа станет хорошим подарком к юбилею города — в следующем году Кыштым отметит свое 265-летие.
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