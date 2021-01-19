В Кыштыме дети-сироты получили квартиры

Некоторые из них ждали жилье несколько лет

В Кыштыме дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от новых квартир. На улице Гагарина жилье получат 14 человек. Некоторые из них ждали свои квадратные метры несколько лет.

«Новая квартира — это всегда новая жизнь. Живите достойно, не совершайте ошибок. Дом новый, теплый. Вокруг пятиэтажки пока не выполнено благоустройство, но как только погодные условия позволят, территория будет заасфальтирована», — обратилась к новоселам глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

В каждой из однокомнатной квартир выполнен косметический ремонт, установлена сантехника и счетчики.

«Это лучший подарок на Новый год. Спасибо всем, кто помог нам приблизить мечту о собственной квартире. У меня ребенку полтора года, и совсем скоро мы переедем в новый дом», — говорит местная жительница Анастасия Гончарова.

С 2010 года для детей-сирот в Кыштыме приобретено 78 квартир в новостройках.