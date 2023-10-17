В Кыштыме к следующему купальному сезону подготовили новый пляж

На зиму его разберут обратно

На берегу озера Анбаш в Кыштыме завершилось строительство нового (третьего по счету) городского пляжа. Территорию у воды обустроили на средства из областного бюджета, сообщили в пресс-службе муниципального округа.

Работу над пляжем начали в середине августа, под конец купального сезона — специально, чтобы не мешать отдыхающим. Следующим летом на берегу Анбаша горожан встретят мытый речной песок, настилы из лиственницы, душевые, кабинки для переодевания, биотуалеты (в том числе для маломобильных посетителей), теневой навес, скамейки, урны, вышка спасателя и волейбольная площадка. Перед входом на территорию оборудованы парковка и контейнерная площадка.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа Анны Кореньковой, на зиму пляжный инвентарь демонтируют и отправят на хранение, а к началу купального сезона вернут на место.

В мэрии уточнили, что в этом году Кыштым получил из областного бюджета на организацию новых пляжей 5,6 млн рублей. На эти деньги были приведены в порядок стихийные места отдыха у озер Анбаш и Светленькое. В настоящее время продолжаются работы над еще одним пляжем в микрорайоне Южном.