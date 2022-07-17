В Кыштыме к концу года 250 семей из аварийного фонда и детей сирот получат новые квартиры

Ход строительства одного из домов по программе расселения ветхоаварийного жилья проконтролировал Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер 17 июля посетил с рабочей поездкой Кыштым. Первой точкой на его маршруте стал строящийся многоквартирный дом для расселения ветхоаварийного жилфонда, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Пятиэтажка на 115 квартир строится в Кыштыме в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и областной программы по переселению жителей. По словам главы города Людмилы Шеболаевой, изначально дом планировалось сдать в январе 2022 года, однако министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакизде уточнил, что подрядчик ООО «Стратегия» заключил договор с поставщиком стройматериалов только в октябре 2021 года. Сейчас, объясняя отставание, руководитель «Стратегии» ссылался именно на перебои в поставках. Тем не менее, подрядчик заверил, что в августе первая очередь пятиподъездной пятиэтажки будет сдана.

Правда, глава города уточнила, что по ее расчетам сдача дома состоится в конце сентября, так как отделка еще в самом разгаре, а благоустройство не начиналось.

Как оказалось, новая пятиэтажка — это начало нового микрорайона, где будут жить около двух-трех тысяч человек. Людмила Шеболаева заявила, что в планах городских властей также начало строительства детского сада и другой инфраструктуры.

Все новостройки, по словам Людмилы Шеболаевой, предназначены для расселения «аварийки» и выделения жилья детям-сиротам. Глава города объяснила губернатору, что местные власти принципиально выделяют сиротам только новое жилье.

По данным пресс-службы мэрии, за последние годы в Кыштыме из ветхого жилья переселено 1,34 тысячи семей. 2022 год станет рекордным: будут расселены 31 аварийный жилой дом, на этом в городе будет завершена программа по расселению аварийки, признанной таковой до 2017 года.

Авторы: Кирилл Бабушкин, Александра Агаларова