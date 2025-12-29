В Кыштыме к газоснабжению подключили 90% частных домов

Из-за аварии ночью без тепла остались более 200 МКД

В Кыштыме продолжают восстанавливать газоснабжение после аварии. Уже переподключено 90% частных домов, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Челябинской области.

К работе привлекли 100 человек. В многоквартирных домах перезапуск газа будут выполнять газовая служба и управляющие компании — после того как подключат частный сектор.

Ситуацию контролирует замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, министерство ЖКХ Челябинской области и глава Кыштыма.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в результате аварии более 200 домов в городском округе остались без тепла.