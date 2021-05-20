В Кыштыме идет масштабная реконструкция городского парка

Жителей города просят не посещать строительную площадку

Третий год в Кыштыме продолжается реконструкция городского парка им. А. Пушкина. Проект обновления главного городского места отдыха под открытым небом стал победителем всероссийского конкурса развития городской среды. С 2019 года здесь начались строительные работы, в этом году парк будет официально открыт. Место уже частично благоустроено, что не может не привлекать местных жителей. Городские власти призывают воздержаться от посещения строительной площадки.

«Мы все очень ждем открытия городского парка после реконструкции. Но, к большому сожалению, терпения и бережного отношения к тому, что делается для жителей, хватает далеко не всем. Еще раз обращаем внимание, что территория городского парка остается строительной площадкой, вход на которую запрещен! На территории парка продолжается благоустройство, ведутся монтажные работы, привлекается техника», — обратились к кыштымцам представители городской администрации в соцсетях.

В мэрии пояснили, что установленные конструкции еще окончательно не закреплены и не протестированы. На территории продолжает работать тяжелая техника. К тому же после некоторых посетителей необходимо вновь повторять проделанную работу.

Парк в городе будет открыт в этом году. Здесь уже появились амфитеатр под открытым небом, детские площадки, велодорожка, скейт-площадка, тротуарные дорожки, лавочки. Сейчас идет возведение чугунного ограждения.

Губернатор Алексей Текслер оценил необходимость благоустройства городского парка во время первой своей поездки в Кыштым. Работы начались по поручению главы региона.