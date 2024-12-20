В Кыштыме и Копейске изъяли почти 3,5 тыс. единиц опасных фейерверков

В Челябинской области проходит операция «Пиротехника»

На Южном Урале полным ходом идет мероприятие «Пиротехника»: полицейские вместе с МЧС проверяют соблюдение порядка изготовления, хранения, продажи и использования фейерверков.

Так, в Кыштыме прошло уже более 20 проверок мест, где торгуют праздничными салютами. В ходе одного из рейдов полицейские выявили факт продажи пиротехники несовершеннолетнему. Продавец получил протокол и потерял 3060 единиц изделий, их у него изъяли.

А в Копейске выявлены два предпринимателя, которые торговали контрафактом. Изъято еще 308 салютов.

Сотрудники полиции напоминают, что использование нелегальных, просроченных и опасных в обращении пиротехнических изделий, личное пренебрежение, неумение применять фейерверки в соответствии с инструкцией могут привести к тяжким последствиям.

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. Для каждого изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Мероприятие «Пиротехника» продлится до 13 января.

