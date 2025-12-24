В Кыштыме должник по алиментам выпрыгнул в окно, спасаясь от приставов

Но был тут же задержан

В Кыштыме завершилась многодневная операция по поимке злостного неплательщика алиментов. До этого 42-летний местный житель, долг которого превысил полмиллиона рублей, долгое время успешно уклонялся от встреч с правосудием, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Ситуация обострилась, когда в отношении должника возбудили уголовное дело. Чтобы доставить мужчину для ознакомления с материалами, судебные приставы совместно с коллегами из силового блока устроили засаду у его квартиры.

Когда мужчина вышел на улицу, его задержали. Но должник попросил отлучиться домой за паспортом. Зайдя в квартиру, он совершил отчаянную попытку побега, выпрыгнув в тапках из окна первого этажа. Однако спринт был недолгим: должника задержал дежуривший на улице пристав.

Суд назначил мужчине семь суток административного ареста за уклонение от обязательных работ. Находясь под арестом, задержанный выплатил матери ребенка часть долга, после чего стороны примирились, и дело прекратили.

Однако полностью долг не погашен. Если мужчина и дальше будет игнорировать платежи, ему грозит реальный срок заключения — до года лишения свободы.