В Кыштыме до конца 2021 года газифицируют почти 180 домов

Жители пожаловались на бюрократические процедуры

В Кыштыме жители частного сектора ждут обещанную газификацию. На восьми улицах строительство газопровода уже завершено, а вот дома подключать не спешат. Жители пожаловались, что установили газовое оборудование и оплатили подключение, но самого газа в их домах еще нет. В региональном Минстрое развеяли тревоги кыштымцев — газ в их домах появится до конца 2021 года.

Жители нескольких улиц в частном секторе города Кыштыма рассказали в социальных сетях, как ждут газа. Несколько лет назад они оплатили проект газопровода, и когда он был построен, а до поступления долгожданного голубого топлива осталось совсем немного — все застопорилось и отложилось на неопределенное время. Люди установили газовое оборудование, оплатили подключение, убрали старые печи и замерли в ожидании. О своих проблемах они написали в интернете.

«Жители на последние деньги установили в домах газовое оборудование, оплатили подключение, квитанции на руках. Но вот опять беда: на 26 октября 2021 года газ был, на 15 ноября прошли проверку технадзора, а как дошло до подключения, нам отвечают: нет газа. Кто же виновен в сложившейся ситуации? Нам снова предлагают ждать... Наобещали и бросили в зимний сезон», — написала местная жительница Наталья Власова.

В региональном Минстрое не стали разъяснять, где произошел сбой в подключении: в ведомстве сразу уточнили, что газ появится в домах местных жителей до конца года.

«Администрация Кыштыма провела работу по решению этого вопроса. Жители домов, которые имеют на руках договор и выполнили необходимые условия, будут подключены к газу до конца года. Подключение осуществляется в порядке очередности, установленной АО „Газпром газораспределение Челябинск“. Жители обо всех условиях проинформированы», — пояснили в областном министерстве строительства и инфраструктуры области.

Кроме того, в Минстрое отметили, что идет работа по проектированию газораспределительной станции Кыштым-2, строительство которой позволит расширить масштабы газификации города.

Напомним, жители Аргаяшского района во время прямой линии с губернатором спросили о планах на газификацию своего поселка. Оказалось, что в 2022 году в районе будет газифицирована не только их деревня Селяева, но и село Кулуево и деревня Акбашева. Всего на газификацию района направят почти 100 млн рублей.