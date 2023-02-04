В Кыштыме для подростков организуют велосипедные походы

Проект «ВелоКраеВед» стал победителем конкурса губернаторских грантов

Этим летом юные жители Кыштыма смогут принять участие в однодневных и многодневных велосипедных походах и исследовать свой родной край в рамках проекта «ВелоКраеВед». Проект стал победителем второго конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области для физических лиц, сообщается на сайте Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Автор проекта, педагог дополнительного образования Юлия Халикова, планирует организовать и провести однодневные и многодневные велосипедные походы на территории Кыштымского округа для подростков от 14 до 17 лет, в том числе из категории «трудных». Всего разработано шесть маршрутов: три однодневных под названиями «Тайна узкоколлейки», «Вокруг озера Сугомак», «Сугомак-Егоза» и три многодневных — «По пути Галима», «Золотая россыпь родников» и «Озерная кругосветка», преодолеть которые можно за два-три дня.

Цель проекта — сформировать у подростков чувство гражданственности и патриотизма через изучение родного края и экологические акции, а также вовлечь их в активный и здоровый образ жизни с помощью экологичного вида транспорта — велосипеда.

Сумма гранта составляет 344 879 рублей. Всего на реализацию проекта планируется потратить 780 719 рублей.