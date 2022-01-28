В Кыштыме 87 семей получат квартиры в новом доме по программе переселения

В 2022 году в городе начнется строительство еще двух домов в рамках нацпроекта

В Кыштыме продолжается строительство многоквартирных домов для переселенцев. В этом году жилье в одном из них получат 87 семей. Еще два дома начнут строить в 2022 году. По данным администрации округа, за последние 10 лет из ветхого жилья в Кыштымском городском округе переселено 332 семьи, расселено 34 аварийных дома. Ход строительных работ проинспектировала глава округа Людмила Шеболаева. Она рассказала, почему дом, который хотели сдать еще в конце 2021 года, до сих пор не запущен в эксплуатацию. В Кыштыме идет строительство многоквартирного дома в микрорайоне Каолиновый. Этот дом предназначен для кыштымцев, проживающих в домах, подлежащих расселению. Новоселье в этом году ждут 87 семей. Завершение строительства и передача ключей запланированы на начало лета.

Еще один дом строится с 2021 года застройщиком из Златоуста в рамках областной адресной программы «Переселение в 2019—2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Это дом, который мы в опережающем порядке планировали сдать в конце прошлого года, хотя его возведение изначально и было рассчитано на 2022 год. Нарушения программы по переселению граждан нами не допущено. Этажи сейчас поднялись, начинается остекление. Перекрытия и кровлю подрядчик берет обязательство выполнить в феврале»,— сказала Людмила Шеболаева.

Причина переноса срока — резко подорожали строительные материалы и завод — изготовитель железобетонных изделий не выдерживал график и объемы поставок плит перекрытия, поясняет мэрия города. В этом же микрорайоне началась закладка фундамента для строительства шестидесятиквартирного дома. Начнется строительство дома и в районе Коноплянка, так как семьи, кому предстоит переселение, очень хотели бы остаться именно в том районе, где они прожили всю свою жизнь.

Всего за последние 10 лет из ветхого жилья в Кыштымском городском округе переселено 332 семьи, расселено 34 аварийных дома.