В Кыштыме 46 семей переедут из аварийных домов в новостройку

Обеспечить их новым жильём планируют в декабре.

Предварительная приёмка новой пятиэтажки состоялась в Кыштыме. Здание расположилось на улице Гагарина, в микрорайоне Каолиновый. Квартиры в доме предназначены переселенцам из аварийных домов. В осмотре объекта приняли участие представители строительного надзора. Отмечается, что у экспертов были незначительные замечания, которые в ближайшее время устранит застройщик.



«До конца года в новые квартиры переедут 46 семей, которые пока проживают в домах на Коноплянке и в районе ЧГРЭС в доме № 1 на улице Калинина, признанных аварийными. Ещё 14 квартир в новом доме будут приобретены для детей-сирот. Начиная с 2010 года детям, в силу различных обстоятельств оставшимся без заботы родителей, мы приобретаем квартиры в новостройках. И это твёрдая позиция главы округа»,— пояснил заместитель главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольф Гурцкая.

75-квартирный дом возвела компания «СтройОптимум» из Златоуста. На её счету уже шесть многоэтажек Кыштыма. Добавим, окончательная приёмка новостройки должна состоятся в декабре.

«До конца декабря мы планируем начать переселение граждан из аварийных домов согласно очередности. Пока решение до конца не принято, но есть информация, что Кыштым на следующий год получит дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья. Уже сейчас мы готовим две строительные площадки для реализации этой программы», — отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Отметим, работы выполнялись благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». С прошлого года в челябинской области реализуется федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». По планам, до 2025 года на Южном Урале планируется расселить аварийные дома, которые получили такой статус до 1 января 2017 года.