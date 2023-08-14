В Кусинском районе местный житель нашел гигантский белый гриб

Вес находки — 1,77 килограммов

В селе Злоказово Кусинского района местный житель отыскал впечатляющих размеров белый гриб. Его вес — 1 килограмм 770 граммов, а диаметр шляпки — 40 сантиметров. Об этом сообщила местная газета «Жизнь района».



Житель поселка Виктор Геннадьевич Саблин — давний любитель «тихой охоты». Он показал гигантский гриб своей семье и соседям: на удивление, гриб оказался совершенно не червивым. Вдоволь налюбовавшись чудом природы, гриб отправили на сушку.

