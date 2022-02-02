В почтовых отделениях Кусы появились компьютеры с выходом в интернет, ими могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя в отделении Почты России, сообщает пресс-служба Почты России.
Почта России и «Российское движение школьников» (РДШ) создали совместный проект. На территории девяти субъектов РФ 10 отделений Почты России оснастили бесплатными компьютерами. Чтобы воспользоваться гаджетами, нужно предварительно записаться в отделение. Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.
«Для нас важно, чтобы участие в проектах РДШ было доступно каждому школьнику в России, чтобы каждый мог проявить свои таланты и быть замеченным, найти для себя интересное и общественно значимое дело. У нас уже больше полутора миллионов зарегистрированных детей. И благодаря поддержке Почты России мы сможем прийти в небольшие населенные пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах», — прокомментировала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Отметим, что «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ в 2015 году. В настоящий момент РДШ объединяет более 25 тысяч школ, более 1,5 миллиона участников из 85 субъектов РФ.
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