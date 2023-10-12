В Кусе к зимней спартакиаде срежут часть горы для реконструкции дороги

В городе отремонтируют четыре улицы почти за 40 миллионов

Кусинский район по решению губернатора Алексея Текслера получил дополнительно 39 млн рублей на ремонт дорог. В администрации муниципалитета сообщили, что на эти деньги будут обновлены дороги на четырех улицах центрального городского поселения. Одну из них расширят и срежут часть горы, чтобы сгладить профиль.

По словам главы муниципалитета Юрия Лысякова, дополнительные деньги позволят привести в порядок гостевой маршрут города в преддверии Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта, которая пройдет в феврале будущего года.

Напомним, что Челябинская область примет у себя соревнования по восьми видам спорта (сноуборду, фристайлу, горным лыжам, бегу на коньках, шорт-треку, фигурному катанию, биатлону и женскому хоккею), а также проведет церемонию открытия и закрытия спартакиады. В кусинском центре «Евразия» пройдут состязания горнолыжников.

К спортивному празднику в Кусе заменят асфальт на улице Ленинградской, на подъеме через район «Карпаты», на въезде в город по улице Суворова и на улице Сосновой.

На Суворова запланирован самый большой объем работ. Дорожникам предстоит срезать часть горы и расширить проезжую часть до трех полос: две вверх и одна вниз. Все работы планируют выполнить в текущем году.