В Курганской области ограничили скорость авто из‑за расширения федеральной трассы

На участке дороги ввели реверсивное движение

Более 50 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области расширят до четырех полос. Объем работ разделили на четыре этапа, два из которых завершат в 2023 году, остальные — в 2025-м. В связи с ремонтом ввели ограничение для автомобилистов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Временное ограничение в виде снижения скорости до 50 км/ч и организация реверсивного движения будут действовать до 20 ноября 2023 года. В ходе работ специалисты устроят дополнительный слой основания из песка, нижний и верхний — из щебеночно-песчаной смеси, а слой покрытия — из сверхпрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Для пропуска сточных вод построят специальные трубы из металла.

«На ремонтируемых участках установят 7,5 км электроосвещения со светодиодными лампами, возведут два надземных пешеходных перехода вблизи сел Гладышево и Восход, построят посадочные площадки для общественного транспорта, смонтируют новые автопавильоны», — добавили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Кроме того, установят оцинкованные барьеры, дорожные знаки, сигнальные столбики, а также нанесут термопластиковую разметку.