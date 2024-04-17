В Курганской области из‑за паводка закрыли дороги для большегрузов

Южноуральцев просят отказаться от поездок в направлении соседнего региона

В связи с резким повышением уровня паводковых вод и подтоплением в Курганской области с 15:00 среды, 17 апреля, вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузов на двух участках трассы Р‑254 «Иртыш», сообщает пресс-центр управления федеральных дорог «Южный Урал».

Закрыты участки под Курганом — 260—278 км, а также Подъезд к Тюмени.

Ориентировочное время окончания ограничения движения — восемь часов вечера 17 апреля, но оно может быть изменено из-за продолжения действия неблагоприятных погодных условий. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Госавтоинспекция Челябинской области рекомендует водителям отказаться от поездок в данных направлениях.