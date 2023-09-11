В Курчатовском районе Челябинска высадят больше сотни деревьев

Дополнительное озеленение проведут по желанию жителей

В Курчатовском районе Челябинска дополнительно высадят более 100 деревьев в рамках программы инициативного бюджетирования. Как сообщил 11 сентября глава района Сергей Антипов, это стало возможным благодаря экономии средств.

«Мы реализуем еще два контракта по дополнительному озеленению. Будет высажено 101 дерево: 11 сибирских кедров, 11 елей, 79 рябин. Также по пожеланию жителей установим дополнительно 10 скамеек, урны»,— сообщил Сергей Антипов.

В конце августа в Челябинске стартовали работы по замене неприжившихся деревьев и кустарников. Всего заменят более 600 деревьев и 20 тысяч кустарников.