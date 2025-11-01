В Курчатовском районе Челябинска ввели карантин из‑за бешенства у кота

Животное не было привито

В частном секторе в Курчатовском районе Челябинска ввели карантин из-за заболевшего бешенством кота. С территории теперь нельзя вывозить других животных, а также введены другие меры. Распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в Курчатовском районе на улице Городок‑11, дом 16а. Определить неблагополучной территорию радиусом до 2 километров от границы очага»,— говорится в документе.

Посещать территорию, признанную эпизоотическим очагом, разрешено только ветеринарам, ликвидаторам очага, а также тем, кто там проживает. Запрещено лечить больных восприимчивых животных, а также вывозить с территории восприимчивых к болезни котов, собак, птиц и других. Исключение — привитые от бешенства за 179 календарных дней до вывоза.

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещено проводить выставки, ярмарки и прочие мероприятия до отмены карантина.

На Челябинской ветстанции напоминают, что бешенство — это вирусное заболевание животных и человека, которое заканчивается летальным исходом. Основные его признаки — неадекватное поведение, светобоязнь, обильное слюноотделение. Животное заражается при контакте с больным животным, человек — при попадании слюны зараженного животного через поврежденную кожу либо при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Единственный способ борьбы с бешенством — вакцинация.