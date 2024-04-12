В Курчатовском районе Челябинска ограничат движение машин до середины лета

Водителей просят планировать маршруты заранее

В период с 15 апреля по 13 июля на северо-западе Челябинска частично ограничат движение по правым крайним полосам дорог. Перекрытие будет связано с установкой новых опор контактной сети троллейбусов, рассказали в мэрии.

Поэтапные ограничения коснутся улиц Салавата Юлаева и Рязанской на участке от Чичерина до Шершневской по четной стороне. Также будут перекрываться отдельные участки улицы Чичерина — с 13‑го по 1‑й дома и от дома номер 2 до 22/5.

Фото: администрация города Челябинска

Новая контактная сеть позволит продлить 12‑й и 17‑й маршруты троллейбусов.