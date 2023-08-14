В Курчатовском районе Челябинска объявили карантин по бешенству

Больного кота обнаружили в доме на Салавата Юлаева

В одной из квартир в Курчатовском районе Челябинска установили карантин по бешенству. Территорию в радиусе километра определили неблагополучной. Об этом говорится в распоряжении регионального правительства.

Бешенство выявили у кота, живущего в одной из квартир дома № 3 на улице Салавата Юлаева. Информацию подтвердили в ОГБУ «Челябинская ветстанция». В радиусе километра ввели ограничения. В том числе с территории нельзя вывозить не привитых от бешенства животных, также там нельзя проводить любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением непривитых животных, — выставки, ярмарки и другое.

Ограничения действуют 60 дней после «убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного», говорится в распоряжении.

«С начала года в Челябинской области от этой смертельной инфекции, одинаково опасной и для животных, и для людей, погибли одна собака и две кошки», — сообщили в «Челябинской ветстанции».

Ветеринары напомнили, что меры профилактики — ежегодная вакцинации животных и отсутствие контактов домашних питомцев с уличными животными.

Больной питомец при укусе может заразить бешенством человека. В таком случае нужно срочно обращаться за медпомощью и проводить вакцинацию пострадавшего.