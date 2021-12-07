В Кунашакском районе жители встали на защиту сельской школы

В дело вмешалась прокуратура

В Кунашакском районе против реорганизации школы выступили местные жители. Они обратились во все возможные инстанции, чтобы не допустить решения районных властей закрыть общеобразовательную школу. В дело вмешалась прокуратура, уполномоченный по правам человека, областное министерство образования и известный стронгмен Эльбрус Нигматуллин. В ситуации разбирались корреспонденты ИА «Первое областное».

В Кунашакском районе в поселке Карагайкуль разгорелся скандал между местными жителями и районными властями, которые хотят закрыть деревенскую школу. По мнению представителей власти, школа-девятилетка давно не соответствует необходимым современным стандартам образования. Ее предложили реорганизовать путем присоединения к более крупной школе в соседнем поселке Дружный. Однако жителям Карагайкуля такое решение не понравилось: детям предстоит ездить за 12 километров в другой поселок на учебу, хотя своя школа вполне уютная и теплая.

Жители стали писать обращения в соцсети, уполномоченным по правам ребенка и человека в Челябинской области. Ситуация приобрела общественный резонанс, и в дело вмешался известный уральский стронгмен и рекордсмен Эльбрус Нигматуллин.

«Усилиями руководства страны в последнее время в России наметилась тенденция возрождения сел и деревень. В глубинку по специальным программам приглашают на работу медицинских работников, педагогов, тренеров. Стараются делать так, чтобы люди не уезжали из деревень в большие города. А в деревне Карагайкуль Кунашакского района в это время закрывается основная школа! Школа, которая оснащена всем необходимым для учебного процесса. Если это произойдет, многие учителя лишаться работы, а ученики будут вынуждены тратить несколько часов на дорогу до школы в соседнем селе. Уверен, если придать широкой огласке этот факт, можно будет остановить закрытие школы в Карагайкуле», — написал спортсмен у себя в соцсетях и призвал к максимальному распространению его поста.

Накануне в поселке состоялся сход жителей, в котором и приняли участие все задействованные лица. Чем он закончился и удалось ли выработать совместное решение, в администрации Кунашакского района не стали комментировать. Заместитель главы по социальным вопросам Альбина Нажметдинова в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» об итогах схода не смогла ничего ответить, сославшись на неготовый протокол. Когда будет готов документ, она не стала уточнять, пояснила лишь, что вопрос о закрытии школы не будет переноситься.

В региональном Минобре уточнили, что ведомство не может инициировать решения о закрытии в муниципальных школах, поскольку учредитель этих школ — администрация района.

Зато вопрос поставили на контроль в прокуратуре. Прокурор района Алексей Глазков принял участие в деревенском сходе жителей и пообещал проверить, как будет осуществляться подвоз детей, если школу все же закроют.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.