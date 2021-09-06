В Кунашакском районе заподозрили вспышку птичьего гриппа

Ветслужба отправила на экспертизу пробы зараженного биоматериала

В Кунашакском районе уже в трех населенных пунктах подозревают вспышку птичьего гриппа. По данным районной администрации, в поселках Аминево и Каинкуль ветслужбы уже взяли биопробы для выявления вируса гриппа птицы. В редакцию информагентства «Первое областное» обратился житель Кунашака, который подозревает вспышку у себя на подворье.

В понедельник, 6 сентября, в редакцию информагентства «Первое областное» обратился житель поселка Кунашак Азат Сулейманов. Мужчина рассказал, как утром обнаружил 10 умерших кур у себя во дворе. С его слов, по всем признакам поведения и состояния домашней птицы у него в хозяйстве — птичий грипп. В районные ведомства мужчина не обращался, а сразу дозвонился в областное СМИ.

«Я не знаю, что делать. У меня во дворе и утки, и гуси, индюки, куры. Они сначала слепнут, потом бегают по кругу. С утра умерли уже 10 кур. Что делать, не знаю. Останусь совсем без поголовья», — рассказал Азат Сулейманов.

Он пояснил, что сравнил симптомы своих пернатых с описанием в интернете состояния зараженных гриппом птиц и сделал вывод о вспышке вируса. Селянин не знает, куда надо обращаться в таких случаях, но слышал, что птиц сжигают, а в пищу их употреблять нельзя.

Журналисты передали информацию Азата в администрацию района. Специалисты пресс-службы оставили заявку на ветеринарной станции Кунашакского района. Те, в свою очередь, должны связаться с Сулеймановым.

«В Кунашакском районе пока нет официального объявления вспышки птичьего гриппа. Тем не менее ветслужба ждет результатов экспертиз на наличие вируса у птиц в деревнях Аминево и Каинкуль. Теперь есть подозрения и на Кунашак», — пояснили в местной мэрии.

В Челябинской области уже объявлен птичий грипп. Губернатор Алексей Текслер на прошлой неделе подписал распоряжение о карантийных мероприятиях на территории Аргаяшского района. Здесь вирус выявлен в поселке Худайбердинском. Карантин снимется только после специального распоряжения главы региона.