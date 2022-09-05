В Кунашакском районе вывезут домашнюю птицу из зараженного поселка

Владельцам пернатой живности возместят ущерб

В поселке Халитово Кунашакского района, где в начале сентября обнаружили очаг птичьего гриппа, теперь начинают изъятие всей домашней птицы. Распоряжение об этом появилось сегодня, 5 сентября, на портале официальной правовой информации.

Согласно документу, меры приняты для ликвидации высокопатогенного вируса птичьего гриппа. У местных жителей вывезут все виды домашней половозрелой птицы. Собственникам возместят понесенный ущерб из областного бюджета.

По данным Россельхознадзора, в селе Халитово содержится более 2 тыс. гусей, кур, уток и индеек.