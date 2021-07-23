В Кунашакском районе ремонтируют дорогу с мостом через реку Синара

Трасса проходит мимо популярных озер и выводит на магистраль к региональным центрам — Екатеринбургу и Челябинску

В Кунашакском районе завершается ремонт автомобильной дороги Кунашак — Усть-Багаряк. Параллельно с капитальным ремонтом дорожного полотна подрядчики ремонтируют мост через реку Синара, сообщили в региональном Миндортрансе.

Ремонт этой дороги начался еще в 2018 году, тогда в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 4 км. Данная автодорога соединяет между собой следующие населенные пункты: Кунашак, Арыкова, Маяк, Тахталым, Трудовой, Карино, Усть-Багаряк, а также находится в непосредственной близости с популярными солеными озерами Кунтуды, Кунашак и Уелги.

В 2019 году на ремонт дороги был заключен трехлетний контракт с АО «УралАвтодор».

«В 2020-м по поручению губернатора Челябинской области, данного по итогам поездки в Кунашакский МР, уже в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, был выполнен капитальный ремонт участка дороги Кунашак — Усть-Багаряк протяженностью 4,5 км. Эта дорога является важным направлением. Во-первых, она соединяет районный центр Кунашак с множеством населенных пунктов. Во-вторых, выводит на трассу к региональным центрам — Екатеринбургу и Челябинску», — рассказывает министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Свежее покрытие уложили с использованием асфальтобетона типа А, укрепили обочины, нанесли разметку с применением стекломикрошариков, установили новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Помимо проезжей части, обновили и остановочные пункты: здесь появились остановки, мусорные баки и общественные туалеты. Гарантия на верхний слой покрытия четыре года. Межремонтный срок 12 лет. В течение этого периода дорога будет обслуживаться в рамках содержания.

В этом дорожном сезоне капитальный ремонт дороги Кунашак — Усть-Багаряк (с мостом через реку Синара) проходит на участке протяженностью 6 км вблизи поселка Карино. Сейчас ведутся работы по снятию, уширению земельного полотна, устройству основания из щебня, устройству нижнего слоя покрытия, также ведется ремонт водопропускных труб. При укладке верхнего слоя покрытия используется асфальтобетонная смесь типа А, толщина слоя 5 см. Кроме этого, на отремонтированном участке дороги установят новый остановочный комплекс. Сумма всех проводимых работ на 2021 год — 170 миллионов рублей.

«Мы выполнили уже 70 процентов объема работ. До проведения ремонтных работ дорога выглядела весьма плачевно, покрытие было разрушено полностью», — комментирует управляющий строительными проектами АО «УралАвтодор» Виталий Быцын.

Параллельно с капитальным ремонтом дорожного полотна дорожники ремонтируют мост через реку Синара. Здесь запланированы следующие работы: ремонт опор, водоотвода, пролетных строений и сопряжений с насыпью дороги. Помимо этого, будут проведены работы по укреплению конусов, установлены новые ограждения — барьерное и перильное, уложено асфальтобетонное покрытие.

Отметим, что капитальный ремонт этой дороги продолжится и в 2022 году — дорожники выполнят работы на 4,5 км дорожного полотна.