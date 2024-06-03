В Кунашакском районе пропали трое подростков

К поискам уже подключили полицию

Трое подростков ушли из центра помощи детям и до сих пор не выходят на связь. Телефонов при себе они не имеют, сообщает полиция Кунашакского района.



Полиция разыскивает Колышницыну Карину 21.06.2009 года рождения. Девочка была одета в серые джинсы, толстовку черного цвета, кроссовки. Волосы длинные, светлые, яркий макияж, на вид 16—17 лет.

Также разыскивают Федотова Дмитрия 03.05.2009 года рождения. Парень был в черных спортивных штанах, черной толстовке, кроссовках, при себе имел рюкзак черного цвета.

С ними пропала Федотова Снежана 11.03.2008 года рождения. Снежана была одета в синие джинсы, черную толстовку и кроссовки.

Сообщить информацию о нахождении подростков можно по телефонам: +7 (992) 516-52-02, +7 (951) 473-78-52.