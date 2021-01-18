В Кунашакском районе председатель Совета депутатов отправил осужденного отрабатывать на пилораму своей жены

Теперь мужчину будут судить за превышение должностных полномочий

Прокуратура Кунашакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя Совета депутатов. Превышая должностные полномочия, он незаконно использовал труд осужденного.

Местному жителю суд назначил обязательные работы в качестве наказания. Для их отбытия его направили в администрацию Саринского сельского поселения. В августе 2020 года он по ошибке обратился по данному вопросу не к главе поселения, а к председателю Совета депутатов.

«Обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, вопреки интересам муниципального образования, осознавая, что не имеет полномочий по привлечению к работам осужденных лиц, направил осужденного для выполнения работ на пилораму, принадлежащую его супруге — предпринимателю, тем самым незаконно использовал труд местного жителя, впоследствии предоставив в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отработке осужденным 76 часов обязательных работ», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Кунашакский районный суд.