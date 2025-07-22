В Кунашаке поймали 2 школьников-«зацеперов» из Челябинска

Оказалось, подростки прибыли из областного центра «зайцами» на одном из товарняков

В Челябинске транспортные полицейские привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних зацеперов, которые умудрились прокатиться «зайцами» до Кунашака, сообщает пресс-служба Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте.

Инцидент произошел 18 июля. Поездной диспетчер передал, что по прибытии грузового поезда на станцию Кунашак машинист заметил двух подростков, находившихся в полувагоне товарняка.

Полицейские установили личности зацеперов — оказалось, подросткам 14 и 15 лет, они окончили седьмой класс. Ребят вместе с родителями пригласили на беседу. Выяснилось, что парни узнали о «зацепинге» от общих знакомых и решили попробовать прокатиться, зацепившись за поезд.

«В день, когда их увидел машинист тепловоза, мальчишки, цепляясь за выступающие конструктивные части поезда, умудрились проехать на грузовых составах от станции Челябинск до станций Кунашак и Муслюмово», — рассказали в полиции.

Юным нарушителям напомнили, что железная дорога — зона повышенной опасности, в отношении их родителей составили административные протоколы, а информацию о случившемся передали в школы, где учатся мальчики, территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в отдел полиции по месту жительства друзей.