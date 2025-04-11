В Кунашаке откроется центр психологической помощи семьям участников СВО

В его создании поможет ветеран спецоперации Алексей Рожков

Более 800 жителей Кунашакского муниципального округа принимают участие в специальной военной операции. За каждым — семьи: матери, отцы, жены и дети. Ожидая весточки от родного человека, люди переживают сильный стресс, и бывают ситуации, когда им нужна помощь, чтобы справиться с ним. Для этого был запущен проект «Под крылом „Серебряных волонтеров“: поддержка семей участников СВО в Кунашакском районе». Его совместно подготовили АНО «Кунашак — край голубых озер» и районное отделение ЧРОВОО «Ветераны Кунашакского района» при поддержке местного филиала фонда «Защитники Отечества» в рамках реализации гранта губернатора Челябинской области.

«Мы хотим, чтобы каждая семья наших героев знала: вы не одни. В любой ситуации есть решение, и мы всегда готовы подставить плечо. Особая благодарность главе нашего района за неравнодушие и постоянную заботу», — поделилась Оксана Латыпова, координатор местного отделения фонда.

На старте проекта прошел групповой тренинг на тему «Управление стрессом» для 30 семей участников СВО. Работа велась в двух группах: детской и взрослой. На взрослой площадке работали психологи из Челябинска Наталия Данчевская и Людмила Черепанова. Одной из первых задач проекта было познакомить жен и матерей участников СВО с психологами и показать, что обращаться за помощью — это нормально и полезно.

«Мы познакомили участниц с понятием стресса, его проявлениями в теле и способами осознания. Учились отслеживать свое состояние: дыхание, напряжение, эмоции. Освоили техники работы со стрессом через телесные практики и арт-терапию. Например, вспомнили, как раньше в деревнях справлялись с переживаниями — пели частушки, танцевали. Это тоже форма терапии. Участницы освоили элементы самомассажа. Весь тренинг был посвящен заботе о себе и наполнению „сундучка инструментов“ для улучшения качества жизни. Стресс неизбежен, но управлять им — значит жить лучше», — говорит Наталия Данчевская.

Отдельным этапом программы стало знакомство с ветераном СВО Алексеем Рожковым, который после тяжелого ранения нашел себя в работе общественной организации и помогает бойцам адаптироваться после службы. Ассоциация ветеранов СВО Челябинской области, где он является зампредом, уже помогла многим ребятам в регионе.

Алексей рассказал, как важна поддержка родных на передовой, о том, что каждое письмо и каждая свеча — это не просто работа школьника, а поддержка всей страны. Он также поделился переживаниями своей семьи и с пониманием отнесся к необходимости психологической помощи.

«Я готов помочь в создании центра психологической помощи семьям участников СВО в Кунашаке и курировать этот вопрос от Ассоциации ветеранов», — отметил Алексей.

Центр начнет свою работу с 15 апреля. Площадкой для приема станет помещение Совета ветеранов.

«Наша задача — организовать помощь для людей, которым необходимо работать со стрессом. Кроме того, важно привлекать к этой работе наших районных психологов, помогать им развивать компетенции и поддерживать в работе с новой для всех ситуацией», — отмечает руководитель проекта Ильдар Гиматов.

Кстати, местные психологи Юлия Матвеева и Светлана Шахова работали на детской площадке: проводили работу по снятию внутреннего напряжения с подростками 12—15 лет. Светлана Шахова использовала различные техники: работу с ложками, телесные практики, элементы нейрографики с дыханием.

«Возможность высказаться в непринужденной обстановке очень важна для ребенка. Работали с бумагой, многому научились сами, а некоторые даже предложили свои практики и поделились ими с другими. Дети устали, но остались довольны», — говорит Юлия Матвеева.

После занятий дети оставили множество положительных отзывов, отметив, что у них снизилось напряжение, улучшилось настроение, а некоторые упражнения они взяли на заметку для домашней практики.

Автор: Эдуард Амиров