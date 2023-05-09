В Крыму установили памятник красноармейцам из Челябинска, погибшим в Великую Отечественную

Обелиск воинам-уральцам появился на полуострове благодаря поисковикам и общественникам из Ашинского района

Активисты военно-патриотического отряда «Русич» из Аши и помогающие им общественники Челябинской области до начала специальной военной операции занимались поисковыми работами на местах боев Великой Отечественной войны. Мало кто на Южном Урале знает, что благодаря ашинцам в Крыму два года назад появился обелиск, посвященный красноармейцам-челябинцам, погибшим в печально известной Керченской оборонительной операции весной 1942 года. История появления памятника — в материале Первого областного информагентства.







Керченская операция 1942 года — одна из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны. Советские войска, высадившись в Крыму, рассчитывали снять осаду с Севастополя и ликвидировать угрозу фашистского наступления на нефтяные районы Кавказа. Увы, в результате многочисленных ошибок командования Крымский фронт не добился успеха и был разгромлен войсками Манштейна. В числе других потерь — сводная бригада, формировавшаяся из добровольцев в Челябинской и Свердловской областях. Судя по архивным документам, бригада погибла почти в полном составе на Керченском полуострове, в узком перешейке между Феодосией и озером Сиваш. Более 300 красноармейцев из уральских регионов до сих пор числятся пропавшими без вести.





«За трое суток на этом перешейке погиб целый эшелон. Там до сих пор стоят доты и дзоты (соответственно долговременные и дерево-земляные огневые точки. — Прим. ред.) времен войны. Эти укрепления были было зарыты, когда Крым находился под властью Украины, но потом их снова раскопали поисковики. Даже удивительно, что в Челябинской области мало известно о работе наших поисковиков в Крыму. А ее начал еще прадед моего друга и партнера, сам участвовавший в тех боях, эстафету приняли его потомки. И до 2022 года „Русич“ тоже ездил на поиски на Керченский полуостров», — рассказал Первому областному информагентству руководитель отряда Александр Леханов.





Одним из успехов отряда Леханов считает установление личности красноармейца из Асбеста. Оказалось, что его престарелая мать всю жизнь ждала возвращения сына в родной город. Благодаря поисковикам — все-таки дождалась, и боец был упокоен на родной земле.

Сами крымчане о войне и неудачной операции помнили. Несколько лет назад в селе Батальном Ленинского района на Керченском полуострове на месте захоронения 4,5 тысячи красноармейцев был возведен мемориальный комплекс. Здесь в течение нескольких лет по инициативе поисковых отрядов из разных регионов России — Дагестана, Абхазии, Оренбургской области появились памятники, посвященные погибшим в Крыму бойцам. В начале лета 2022 года комплекс превратился в благоустроенный парк «Памяти, мужества, доблести и славы». А годом раньше, в майские праздники 2021 года, к другим обелискам добавился еще один — воинам-уральцам.





«Нельзя сказать, что это заслуга исключительно отряда „Русич“. Да, на нас были логистика и исполнение, но обелиск на Керченском полуострове — заслуга очень многих людей. Я рассказал о поисковой работе знакомым, отставным офицерам, они загорелись идеей памятника. Присоединились многие люди, неравнодушные предприниматели из нашей горно-заводской зоны. И в Крыму установили обелиск из нашего уральского камня, стоящий на нашей, специально привезенной уральской земле. Это было принципиально для нас: подарить павшим вдали от дома частичку их родной земли», — говорит Александр Леханов.

После открытия, летом 2021 года, ашинские «русичи», как имеющие водолазную подготовку, успели еще поучаствовать в поисках пилота сбитого и затонувшего недалеко от крымского берега советского штурмовика Ил. В 2022 году приехать на поиски не получилось: началась специальная военная операция и ашинцы переключились на сбор и доставку в зону СВО гуманитарных грузов. О последней поездке активисты сняли фильм «Два дня до войны», материал о нем читатели Первого областного информагентства могут посмотреть здесь, а полную, 43-минутную версию легко найти в Сети.





Но в 2024 году отряд «Русич» и его друзья намерены снова отправиться в Крым и попытаться найти и вернуть потомкам еще нескольких уральских солдат.