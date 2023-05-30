В Крыму открылась творческая академия для талантливой молодежи

Молодые музыканты, актеры и дизайнеры Южного Урала смогут принять участие в бесплатных образовательных программах академии «Меганом»

В бухте Капсель под Судаком прошло торжественное открытие Академии творческих индустрий «Меганом», нового образовательного формата арт-кластера «Таврида». Круглогодичный образовательный центр станет одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и со временем образует молодежно-просветительский курорт «Таврида. АРТ».





В обращении к гостям мероприятия президент России Владимир Путин назвал это событие знаковым и отметил, что «на карте страны появляется новая точка притяжения молодых талантов: архитекторов, музыкантов, дизайнеров, представителей других творческих профессий — из всех регионов России».

«Сегодня перед молодыми людьми стоит сложная задача — молниеносно реагировать на те вызовы, которые возникают ежечасно. Ни для кого не секрет, что одного образования, даже самого хорошего, недостаточно для того, чтобы строить профессиональную и творческую карьеру, быть востребованным, идти в ногу со временем. Для этого необходимо постоянно учиться, познавать, развиваться, открывать новые грани своего дела и смежных профессий», — отметила в приветственном слове заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.





Праздник в честь открытия академии посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который обратился к слушателям образовательных программ: «Со времени запуска форума „Таврида“ молодые деятели культуры со всей страны собирались в Крыму и мечтали о том, что палаточный городок перерастет в круглогодичный образовательный центр. И вот эта мечта реализовалась здесь и сейчас. Это пример и символ того, что надо быть смелее, потому что будущее нашей страны определяется смелостью вашей мечты и вашего творчества. В это трудное время, время вызова, на самом деле, для всех нас, для России, для Крыма, для „Тавриды“, для „Меганома“ всё только начинается».





Действительно, творческая жизнь бурлила на мысе Меганом и прежде, когда на месте будущей академии и современных жилых корпусов был обычный палаточный лагерь. За это время резидентами арт-кластера стали тысячи молодых художников, поэтов, сценаристов, дизайнеров, музыкантов и представителей других творческих профессий. Сегодня некоторые из них сами становятся наставниками образовательных потоков в сфере музыки, театра и новых медиа.





Академия сегодня занимает 27 га: это пять современных жилых корпусов, которые вмещают до 350 человек, а также учебные кампусы, где располагаются лектории, творческие и швейные мастерские, залы для репетиций с хорошей акустикой, медиацентр, типография, помещения для записи музыки и кинопоказов, концертные и выставочные площадки и многое другое. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием, которое открывает полную свободу для творчества. Как отметил руководитель арт-кластера «Тарвида» Сергей Першин, по сути академия — это маленький город для молодых профессионалов творческих индустрий. Образовательные программы будут проходить круглый год по пяти направлениям: «музыка», «театр», «новые медиа», «дизайн» и «изобразительное искусство». Так, уже через пару недель здесь, в окружении моря и гор, пройдет образовательный модуль Академии альтиста и дирижера Юрия Башмета, а затем — театральная мастерская под кураторством директора государственного академического театра им. Евг. Вахтангова Кирилла Крока. Кроме того, в рамках направления «Новые медиа» молодые журналисты, литераторы, представители медиасферы и издательского дела совместно с холдингом «Шкулев медиа» создадут журнал «Таврида. АРТ». Для теоретиков искусства, арт-менеджеров и критиков открывается образовательная программа «Изобразительное искусство», цель которой — подготовить кураторов и сотрудников для нового филиала Третьяковской галереи в Калининграде. В «Меганоме» ждут молодых творцов с прорывными проектами и революционными идеями.





«Академия „Меганом“ создает особую творческую среду, ребята получат не только теоретические и практические навыки, но и начнут представлять свое творчество массовому зрителю. Моя задача как наставника — передать опыт и секреты мастерства, помочь понять, как даже из простой гаммы делать музыку, творить, давать эмоции — то необходимое, ради чего люди приходят на концерты и следят за творчеством артистов. В рамках образовательных программ академии будем искать самобытных и редких музыкантов и придавать им огранку»,— отметил известный джазовый музыкант, наставник академии Игорь Бутман.





В честь открытия в академии на концертных площадках, сменяя друг друга, выступали молодые артисты и звезды российской сцены. Любители джазовой музыки насладились выступлением квинтета под управлением Игоря Бутмана. По случаю открытия Академии музыканты представили новую программу «Джаз у Меганома». Вместе с признанными джазменами выступили и резиденты «Тавриды» Андрей Рыбальченко и Никита Злобин. А на большой сцене прошел Трибьют «Иванушки International: знакомые хиты в оригинальных обработках прозвучали в исполнении групп «Фабрика» и «Корни», группы «Рондо» и Александра Иванова, а также резидентов арт-кластера «Таврида».





Завершением дня стала большая музыкальная программа в лучших традициях арт-кластера «Таврида» — сочетание смыслов и вечных ценностей, искусства и технологий, классики и современных стилей. Прозвучали отрывки стихотворений из медиапроекта «Настоящие», посвященного актуальной поэзии и авторской песне, состоялась премьера ролика к песне группы «Гринкевич» «Роса», в съемках которого приняли участие жены и матери участников СВО.